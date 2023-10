Mistična Vesna Milek: čarobni oddih na grškem otoku (Suzy)

Pisateljica, novinarka in kolumnistka Vesna Milek se je odpravila po zasluženi počitek in navdih. Tokrat jo je k sebi zvabil skrivnostni Rodos, kjer se prepletajo različne plasti zgodovine.

Tam se je srečala z ostanki zdravilnih termalnih izvirov iz antičnih časov, ki sta jih priporočala že Herodot in Hipokrat, ter s čudovito arhitekturo mojstrov Pietra Lombardija in Armanda Bernabitija. Koščki otoka so jo prevzeli s prizori iz številnih filmov in televizijskih serij.

Spet jo je očaral s svojimi barvami in skrivnimi kotički.

Celo iz ene njenih najljubših, v kateri je detektiv Hercule Poirot raziskoval trikotnik na Rodosu. Ravno pravšnji oddih, preden izide njena dolgo pričakovana knjiga o egipčanski kraljici Kleopatri, ki je vsaj tako mistična, kot so leteča čudesa v Dolini metuljev. Vesna nam bo razkrila marsikatero skrivnost te enigmatične ženske, nad katero je že dolgo navdušena.