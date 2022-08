Misterij princa Philipa: Njegova oporoka ostaja skrivnost

Po smrti princa Philipa aprila leta 2021 je sodišče v Veliki Britaniji določilo, da njegova oporoka ostane 90 let zapečatena. Odločitvi so nasprotovali pri britanskem časopisu The Guardian in so jo na sodišču izpodbijali, češ da je zapuščinska razprava potekala brez medijev, zato brez primernega zunanjega nadzora, a je sodišče njihovo pritožbo zavrnilo, saj je šlo za izjemne okoliščine.

Sodniki so sklenili, da bi s prisotnostjo javnosti na obravnavi sprožili medijsko nevihto in da je ta potekala v za kraljico ter kraljevo družino občutljivem času, s tem ko vsebina oporoke ostaja nedostopna javnosti, pa se ohranja dostojanstvo njenega visočanstva.

Kraljičina mama in sestra sta se poslovili leta 2002, tudi vsebini njunih oporok za javnost ostajata skrivnost.

Po zakonu so oporoke v Veliki Britaniji javno dostopne vsem, že stoletja pa je uveljavljena tradicija, da zadnje želje članov kraljeve družine ostanejo zapečatene. Oporoka princa Philipa bo tako v sefu čakala v družbi več kot 30 ovojnic, med katerimi sta tudi oporoki kraljičine matere in sestre Margaret.