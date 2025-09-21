  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

    Kronika

    DomaNa tujem

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in film

    Ona

    Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Bizarno

    Šport

    TekmeOdmeviTimeout

    Bralci

    Pošljite predloge in fotografije

    Horoskop

    Nedeljske novice

    Polet

    Suzy

    LETA 1998 BILA MISS SLOVENIJE

    Miss Slovenije leta 1998 Miša Novak Marlis srečala Abrahama: »Življenja sem žejna!« (Suzy)

    V sončni Grčiji je po naključju spoznala ljubezen svojega življenja, se tja preselila, poročila, si ustvarila družino in posel.
    Kot model je še vedno osupljiva. FOTO: Manthos Tsakiridis
    Kot model je še vedno osupljiva. FOTO: Manthos Tsakiridis
    R. S.
     21. 9. 2025 | 06:00
    A+A-
    Pri nas je leta 1998 postala miss Slovenije, potem pa skoraj čez noč 'izginila'. V sončni Grčiji je po naključju spoznala ljubezen svojega življenja, se tja preselila, poročila, si ustvarila družino in posel. A zdi se, da njen čas zdaj šele prihaja, saj je po sodelovanju v šovu Greece's next top model podpisala pogodbo z največjo grško modno agencijo. Rada pove, da je bila med najstarejšimi tekmovalkami na miss Slovenije. Našo deželo je pogosto zastopala že kot plesalka standardnih in latinskoameriških plesov, kar ji je dalo samozavest. A k tekmovanju so jo nagovorile prijateljice. »Prihajam ...

    Več iz teme

    Miša Novak Marlismiss Slovenijedružinaodnosiživljenje
    ZADNJE NOVICE
    09:00
    Premium
    Nedeljske novice
    SAMOOSKRBA

    Naša prehranska prihodnost je negotova

    Slovenija je neto uvoznica hrane, saj z domačo proizvodnjo ne zmore pokriti svojih potreb.
    21. 9. 2025 | 09:00
    09:00
    Premium
    Suzy
    LJUBEZEN

    Usodni da Mine Pal in Dragana Miheliča: Grajska poroka na Slovaškem (Suzy)

    Mina Pal, po novem gospa Mihelič, je vsestranska in simpatična voditeljica, ki je dolga leta sodelovala z Jožetom Potrebuješem.
    21. 9. 2025 | 09:00
    08:49
    Kronika  |  Doma
    ŽALOSTNO

    Policija sporočila podrobnosti tragične nesreče, v kateri je umrl 31-letnik

    Zgodilo se je na Celovški cesti.
    21. 9. 2025 | 08:49
    08:20
    Novice  |  Slovenija
    »ŽALOSTNO IN TRAGIČNO«

    Slovenci bomo še naprej zbirali zamaške, poslanci naj bi se celo posmehovali bolnim otrokom?! (VIDEO)

    Gregor Bezenšek pravi, da za takšne politike nima več besed.
    21. 9. 2025 | 08:20
    08:05
    Bulvar  |  Tuji trači
    AVTOBIOGRAFIJA

    Legendarni športnik po koncu kariere zabredel v droge, žena ga je morala celo oživljati

    S kokainom se je tudi predoziral, priznava tenisač Björn Borg v avtobiografiji. Švedu so leta 2023 odkrili agresivno obliko raka na prostati, a ostaja optimist.
    21. 9. 2025 | 08:05
    07:30
    Novice  |  Slovenija
    RAZSTAVA

    Razstava o piranskem trgu, ne le kulisa za turiste, tudi prostor za domačine (FOTO)

    Razstava o piranskem trgu, ki je glede na velikost mesta največji na svetu.
    Janez Mužič21. 9. 2025 | 07:30

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Intervju

    Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla»

    Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
    Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 12:07
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podjetništvo

    Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
    Novice  |  Slovenija
    SMS

    Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

    Na vašem telefonu se bo 27. septembra pojavilo posebno sporočilo. Šlo bo za pomembno vajo, ne za nevarnost.
    Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 10:38
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Finance

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    LOGISTIKA

    Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    15. 9. 2025 | 12:51
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Denar

    Kje je 27 milijard evrov?

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Finance

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 10:08
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
    PromoPhoto
    Ona  |  Svetovalnica
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    15. 9. 2025 | 08:39
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Kultura

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Dogodek

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
    Photo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Preverite svoj prihranek

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    18. 9. 2025 | 10:25
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    16. 9. 2025 | 09:53
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Zrak

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
    Novice  |  Slovenija
    GIBANJE

    Bo 150 minut na teden dovolj?

    Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
    Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

    Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    15. 9. 2025 | 09:05
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Samozavest

    Brez samozavesti ni kariere (in kako jo lahko okrepite)

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 14:08
    Promo
    Ona  |  Svetovalnica
    SKLEPI

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    16. 9. 2025 | 12:49
    PromoPhoto
    Ona  |  Svetovalnica
    BIVANJE

    Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    15. 9. 2025 | 11:26
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki