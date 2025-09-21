LETA 1998 BILA MISS SLOVENIJE
Miss Slovenije leta 1998 Miša Novak Marlis srečala Abrahama: »Življenja sem žejna!« (Suzy)
V sončni Grčiji je po naključju spoznala ljubezen svojega življenja, se tja preselila, poročila, si ustvarila družino in posel.
Kot model je še vedno osupljiva. FOTO: Manthos Tsakiridis
Pri nas je leta 1998 postala miss Slovenije, potem pa skoraj čez noč 'izginila'. V sončni Grčiji je po naključju spoznala ljubezen svojega življenja, se tja preselila, poročila, si ustvarila družino in posel. A zdi se, da njen čas zdaj šele prihaja, saj je po sodelovanju v šovu Greece's next top model podpisala pogodbo z največjo grško modno agencijo.
Rada pove, da je bila med najstarejšimi tekmovalkami na miss Slovenije. Našo deželo je pogosto zastopala že kot plesalka standardnih in latinskoameriških plesov, kar ji je dalo samozavest. A k tekmovanju so jo nagovorile prijateljice. »Prihajam ...
