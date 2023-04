Potovanja nekoč in danes se v marsičem razlikujejo. Predvsem v tem, da pred več desetimi leti za potovanje na drug konec Evrope nisi potreboval toliko denarja, pa tudi spontane odločitve za na pot so bile pogostejše. Vsaj tako pripoveduje Miša Molk, strastna popotnica, ki je navdušenje do raziskovanja tujih dežel pridobila s pomočjo prijateljice Babi. »Tako smo jo klicali takrat in jo še vedno. V zgodnjih osemdesetih smo se na dvorišču, kjer smo vsak dan igrali namizni tenis in ob kitari preživljali večere, vrstniki pogovarjali, da nekam gremo. Spakiramo in šibnemo, pa bo, kar bo. Cekina nism...