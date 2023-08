Četrtega avgusta 1999 je pevec dobil drugo priložnost. Po hudi prometni nesreči z motorjem v bližini Bernardina, ki bi morala biti po vseh naravnih zakonitostih usodna zanj, je njegovo srce zdržalo. Po uspešni operaciji glave in okrevanju se je odločil, da bo ta posebni trenutek ovekovečil in ga praznoval kot svoj drugi rojstni dan. Odtlej nič ni več enako. Na svet je začel gledati drugače, predvsem pa ceni ljudi, ki mu rišejo nasmehe na obraz. Poleg sinov je to ženska, brez katere življenje ne bi imelo več smisla. Če ga vprašate, koliko pomladi šteje, vam bo Miran Rudan odgovoril: »Rojen sem...