Miran Ališič: Berem, pa pridem do spoznanja, da kritizirate vse po vrsti

Spomnili smo se tudi številnih pripetljajev, s katerimi je dvigoval prah, nemalokrat pa se je moral zagovarjati tudi zaradi svojega imena. Tisti, ki ga dobro poznajo, pravijo, da se ni rodil kot Miran, temveč kot Mirsad, kar je pravzaprav javna skrivnost, a Ališič ostaja neomajen, ko beseda nanese na omenjeno temo. V zvezi s tem se je nekoč celo oglasil na forumu, kjer so se dolga leta pričkali njegovi največji oboževalci in tisti, ki ga ne prenesejo. »To, da se dere na televiziji kot zverina, mi ni jasno, saj ga včasih sliši tudi moja stara mama, ki ima že nekaj let težave s sluhom! Ko ...