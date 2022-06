Milijon evrov za modro oblekico Judy Garland (FOTO)

10. junija bo minilo sto let od rojstva Judy Garland, ki jo še danes najbolje poznamo kot Dorothy Gale, zdaj pa želijo na dražbi prodati njeno najbolj slavno modro oblekico. Leta 1939 je namreč na filmska platna prispel Čarovnik iz Oza, ki ga še danes uvrščamo med najčudovitejše hollywoodske filme. Judy, rojena kot Frances Ethel Gumm, je imela komaj šestnajst let, ko so jo izbrali za glavno vlogo Dorothy.

Slavna oprava je pritegnila pohlepneže.

Za film je morala zelo paziti na prehrano in se veliko gibati, da ne bi bila v tem filmu, ki je bil prvenstveno namenjen otroškemu občinstvu, preveč ženstvena in ne bi imela oblin. Od tedaj je bila vse življenje najbolj znana po skladbi Somewhere Over The Rainbow, ki jo je zapela v filmu.

Filmski šefi so bili malce zmedeni, saj niso vedeli, kaj natanko početi z njo. Ni bila tako glamurozna, kot so bile Ava Gardner, Lana Turner in Elizabeth Taylor, ki so bile vse njene filmske sošolke. V tistem času je namreč studio MGM odprl celo šolo, v kateri so lahko mladoletne igralke nadaljevale šolanje v času snemanja.

Judy je v višino merila le 151 centimetrov, pevskemu in igralskemu talentu navkljub pa ji je primanjkovalo tako zaželene zapeljivosti, čutnosti in poželjivosti. Eden od režiserjev je celo dejal, da je bila ne glede na ves denar, ki ga je prislužila filmski hiši, še vedno znana kot grdi raček, kar pa je imelo na njeno samopodobo precej močan vpliv.

»Mislim, da je ta trajal vse življenje,« je dejal Charles Waters. Eden od studijskih šefov, Louis B. Mayer, ji je celo pravil 'mala grbavka' in ukazal, naj ji – ne glede na to, kaj bo naročila – za kosilo vedno prinesejo le piščančjo juho. Zaradi težkih in dolgih snemanj dveh filmov naenkrat se je zatekala k jemanju amfetaminov, ki so jih njej in soigralcem preskrbeli nadrejeni. Prvič se je poročila pri 19 letih, in ko je zanosila, so jo prisilili v splav. »Odpeljali so me v majhno ordinacijo zunaj Los Angelesa in opravili, kar so hoteli,« je dejala.

100 let velike ikone!

Pred kratkim se je razvedelo, da je ameriška katoliška univerza poskušala prodati obleko, ki jo je zvezdnica nosila v svojem najslavnejšem filmu. Sodnik je dražbo ustavil, saj naj bi obleka pripadala enemu od ustanoviteljev oddelka za dramske študije, ne univerzi sami. Obleko je duhovniku podarila ena od Judyjinih prijateljic. Ali bo obleko dobila njegova nečakinja ali jo bo prodala univerza, ki računa, da bi zanjo lahko prejela od 750 tisoč do 1,15 milijona evrov, pa bomo še videli.