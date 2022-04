INTUITIVNA SVETOVALKA

Milena Matko: Nepredelane travme se prenašajo po rodu naprej

Nekdanja ekonomistka je zaslišala klic duše, pustila službo in stopila na pot svojega poslanstva. Danes ljudem z metodo igre vlog pomaga predelati travme, vzorce in prepričanja iz otroštva, preteklih življenj ter družinske linije po očetovi in mamini strani, ki so nastali tudi tisočletja nazaj in se jih lahko sploh ne zavedamo. Ko se soočimo z njimi, se v telesu sprosti ujeta energija, osvobodimo se, hkrati pa jih s tem ne prenašamo več naprej na svoje potomce.