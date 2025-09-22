Milan Pečovnik - Pidži prepeva tudi z vnukinjo (Suzy)

Ker je tako poln energije, mladosten in živahnega duha, marsikdo ne more verjeti, da teče že četrto leto, kar je upokojen Milan Pečovnik - Pidži.

»Še vedno sem v glasbi, naravi in smehu, a tudi v pokoju je moj urnik je vse prej kot upokojenski. Veliko časa namenjam športu – predvsem tenisu in pohodništvu, rad se tudi odpravim v gozd na gobe. Ljubezen do glasbe ostaja trdna, trenutno pripravljam svojo enajsto ploščo, ki bo predvidoma izšla decembra pri ZKP RTV Slovenija,« pove. Precej prostega časa preživi kot ljubeč dedek.

»Z vnukinjo Dalijo in vnukom Lenom smo nedavno razveselili otroke v njunem vrtcu – Hiši otrok srečnih rok, kjer je Dalija z mano brezhibno zapela moje avtorske pesmi,« ponosno pove Pidži, ki se medijsko ne izpostavlja več, saj se glasba, ki mu je pri srcu, redkeje vrti po radijskih valovih. »A kantri glasba ne pozna staranja – z bendom Pidži Country Band še vedno radi zaigramo, če se nas prireditelji spomnijo. Škoda le, da so tudi uredniki, ki so še znali prisluhniti naši zvrsti, že v penziji,« se muza.