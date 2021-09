Milan Gačanovič in Jan Plestenjak združila moči

Najprej garaški posel, potem sledi zasluženo uživanje ob dobri kapljici. Takšen je protokol, ki sta mu naklonjena modni poznavalec Milan Gačanovič - Gačo in glasbeni zvezdnik Jan Plestenjak. Obema je skupno, da se z vso vnemo posvečata strastem, in ko združita moči, je rezultat ena sama poslastica. Pri nastajanju fotografij za Janov prihajajoči album je bil Gačo zadolžen za njegov videz, tako se lahko nadejamo, da bo eleganca z dovtipom sodobnosti navdušila še tako zahtevne kritike. Oba sta s končnim rezultatom zadovoljna, zato sta s toliko večjim užitkom nazdravila sodelovanju in se odpočila od napornih tednov. Biti vedno domiseln in ustreči pričakovanjem drugih zahteva veliko trdega dela, kar oba zelo dobro poznata. Brez napora ni zmagoslavja, je njun moto, ki se je tudi tokrat izkazal kot najboljša motivacija za vzajemno kreativnost.



