Mila Fürst je od mladih nog vajena kamer in nastopanja (Suzy)

neobremenjena, pozitivna, nevajena medijske pozornosti in pristna. Vse to in še več je 22-letna Ljubljančanka, ki v novi seriji Hiša ljubezni upodablja mlado in ambiciozno Pio. Čeprav se pred kamerami dobro znajde, hitro prizna, da je njena velika ljubezen glasba. S prijateljico Zojo Breščanski Pleško redno nastopata kot didžejki na Metelkovi. Z glasbo se ukvarja tudi njen štiri leta starejši brat Val, s katerim se odlično razume.