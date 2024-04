Mikič na premieri s postavno svetlolasko (Suzy)

Igor Mikič privlači poglede, kjerkoli se pojavi. Nedavno smo ga opazili na premieri filma Godzilla in Kong: Novi imperij, pred fotografski objektiv je stopil s postavno svetlolasko. Vsestranskega Igorja, ki se je v šovu Survivor preizkusil kot tekmovalec in voditelj, smo povprašali, ali je morebiti zaljubljen, a nam je skrivnostno odgovoril: »Videvam se s prijetno blondinko in imava se lepo, če bo to druženje preraslo v kaj več, bo Suzy prva izvedela.«

Za njim je pester začetek leta, dva meseca je preživel na Baliju, nato je mamo Marijo za njen šestdeseti rojstni dan peljal v Dubaj, kjer sta preživela čudovitih deset dni. »Vedno bolj cenim trenutke z mamo, ki mi je privzgojila prave vrednote, med naučila trdo delati in me podpirala tudi, kadar nihče ni verjel vame. Postavila je visoke kriterije, za katere želim, da jih ženska dosega. Priznam, da je danes težko najti takšno,« pove brez dlake na jeziku.

Ta čas pa še vedno uspešno ustvarja v studiu, nedavno je namreč v svet poslal skladbo z naslovom Barbie & Ken, videospot zanjo je posnel na Baliju.