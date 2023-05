Miki Šarac z mamo Jeleno: Privilegij, da sta skupaj

Nima vsak te sreče, kot jo uživata brata Šarac. Miki in Goran se tega zavedata in ob vsaki priložnosti izlivata ljubezen do svoje matere. Dr. Jelena Šarac je praznovala častitljivih 85 let in je pravi vir energije.

Gospa v vrhunski formi je njuna velika zaveznica in je sinova vseskozi podpirala na glasbeni poti. Zdaj ji vračata s pozornostjo in priznanjem, da imata privilegij, ker se v zrelem obdobju lahko še vedno zatečeta k njej po nasvet, pogovor in objem. Miki je presrečen, ker lahko pri 56 letih popije kavico z njegovo drago Bubi, kot jo kličejo domači in prijatelji. Medsebojna povezanost se vidi tudi v podobnosti, saj že ob prvem pogledu zlahka ugotovimo, da so si v sorodu.

Družinska praznovanja so iz leta v leto bolj dragocena, ker jih slavljenka opozarja na pomen ohranjanja kakovostnih odnosov.