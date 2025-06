Mija Novak po očetovih stopinjah: iz Prage na mestne ulice in morske terase (Suzy)

Mija, hči Jerka Novaka, ustvarjalca glasbe za brezčasnega Mačka Murija, je akademsko izobražena glasbenica, ki osvaja srca s preprostimi, a iskrenimi glasbenimi zgodbami. Prvič je z javnim nastopanjem poskusila na ulicah Prage, lani smo jo lahko srečali tudi v Ljubljani. Njena glasbena pot se je začela spontano – s kitaro, dvema pesmaricama in poletjem na otoku Silba, kjer se je z očetom pridružila družabnim večerom ob petju in brenkanju.

Upa, da starejše spomni na mladost, mlajšim pa približa vrhunsko jugoslovansko glasbo.

»Vsako leto se je število poslušalcev večalo, ljudje so prirejali družabne večere in naju vabili na svoje terase in vrtove, kjer sva igrala. Zdaj so takšni večeri na Silbi postali že tradicija,« pripoveduje. V teh toplih poletnih nočeh so tako zrasle številne priredbe brezčasnih uspešnic. Ena od njih je nedavno izdana priredba pesmi Grad Draga Mlinarca, nepozabnega frontmana Grupe 220. »Upam, da starejše spomni na mladost, mlajšim pa približa vrhunsko jugoslovansko glasbo,« pravi. Danes redno nastopa, piše aranžmaje in s toplino v glasu ter ljubeznijo do glasbe gradi most med generacijami.