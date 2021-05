Miha Vodičar v pripravah na očetovstvo

Eden naših najboljših in največkrat nagrajenih plesalcev Miha Vodičar se veseli vnovičnega očetovstva. A o tem trenutno (še) ne razmišlja preveč, saj ima kopico drugih obveznosti: kljub posebni situaciji zaradi korone veliko potuje, saj je eden najbolj zaželenih in iskanih plesnih učiteljev.



Veliko treningov ima po spletu, kar nekaj pa tudi v telovadnicah. Pred prihodom dojenčka si nameravata z ženo Kristino vzeti še nekaj časa zase in oditi na počitnice. Oddih načrtujeta že za prvomajske praznike, želita si še nekaj poletnega dopusta, kakšnega romantičnega večera v dvoje, izleta, nato pa bo Kristina že morala v porodnišnico.



Bodoči očka namerava biti tudi v drugo zraven pri porodu, saj je bila to po njegovem ena najlepših življenjskih izkušenj, ki bi jo privoščil vsakemu očku.

