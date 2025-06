Miha in Matevž Šalehar: Brata končno spet skupaj na odru (Suzy)

Radijec in pisec Miha Šalehar in prvo hripavo grlo republike Matevž Šalehar Hamo sta leta 1997 ustanovila glasbeno skupino Babewatch, ki je razpadla tri leta pozneje. Miha je kitaro odložil, Hamo se je odločil držati glasbe in vokala. Pred dvema letoma sta spet stala skupaj na odru v oddaji V petek zvečer in nastopila s skladbo Something legendarne skupine The Beatles.

Zdaj sta se znašla pred novim izzivom. Teater. Leta odrov in medijskega življenja se zdaj prelivajo v komično pripoved o bratskih odnosih, medijskih interpretacijah njunih življenj, prvih ljubeznih, rokenrolu, prvem seksu, življenju, ki je bilo nekoč drugačno, in tem, kdo je v resnici večji frajer. Če vas zanima, kako slabo poje Mihi, in zakaj Hamo nima pojma o ljubezni, ob tem ste lačni smeha, je to predstava za vas, obljubljata. Prvega oktobra jo boste predpremierno lahko videli na odrskih deskah Siti Teatra. Mi že komaj čakamo!