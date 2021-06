Miha Hercog: Nisem copata, ampak veter v njenih krilih

Za zaključek pravljičnega vikenda bo v eter spustil še svojo prvo samostojno pesem z naslovom Podpisana si name. Veliko razlogov za nepopisno veselje in srečo, za katero pa je moral trdo delati, da je lahko pri 42 letih najboljša različica samega sebe. Če bi primerjali sebe nekoč in danes, katere so poglavitne razlike? Predvsem lahko trdim, da sem notranje dozorel in postal precej manj naiven. Spoznal sem vrednote življenja in ljubezen v pravem pomenu, da ni to zgolj nekaj prehodnega in zamenljivega, ampak traja in je iz leta v leto lepša. Z izkušnjami dojameš, koliko garanja je treba, da bi ...