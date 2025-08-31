Miha Guštin - Gušti: navihan kot nekoč (Suzy)

Ko je pred kratkim Miha Guštin - Gušti skupaj s Tomijem Megličem igral koncert 1na1, je prvikrat uzrl razgled z gradu Rihemberk. Branik ga je očaral. »Bilo je prelepo, dež je nalival, a tik pred začetkom je skozi luknjo oblakov sonce obsijalo dolino, okolico in vas,« pravi in doda, da se je po koncertu spet ulilo kot iz škafa. A nič ne de, bilo je nepozabno. V zaodrju ga je namreč čakalo še eno presenečenje.

Obiskat sta ga prišla Karlo in Leo, nekdanja sovojaka. »Moja vrla in ponosna Primorca! Spoznali smo se v Banja Luki v vojski, rod tankisti.« Ob nostalgičnem spominu so fantje posneli fotografijo v enakem položaju kot takoj po končanem vojnem roku leta 1991. »Neizmerno srečen in ponosen sem na vezi, ki smo jih ohranili,« dodaja Gušti. Prijatelji za vedno! Pa četudi malce starejši, s kakšnim kilogramom več in nekaj lasmi na glavi manj. Bravo, fantje!