Miha Deželak: Solz ne zadržujem in se jih ne sramujem

»Ta pot je zame zdaj čisto domača. Ko se vozim po Sloveniji, ugotavljam, da so mi znani ceste, ovinki, ravnine, celo narava. Spominjam se čudovitih trenutkov, zgodb in ljudi. Velikokrat premišljujem za nazaj, kako je bilo, kakšni so bili naši začetki, in ugotavljam, da je tale naša dobrodelna akcija resnično napredovala,« je ponosen Miha.

Začetne bolečine na skiroju

V smehu se spominja svojega prvega dobrodelnega podviga, ko je Slovenijo prevozil na skiroju. »Odrival sem se po najboljših močeh in že na začetku me je vse bolelo, nihče me ni niti opazil, ker ljudje pravzaprav niso vedeli, za kaj gre. Skozi leta so dojeli, zakaj to počnem,« doda.

Miha je z mislimi že pri akciji, v kateri bo znova prekolesaril Slovenijo in s pomočjo poslušalcev pomagal zbirati denar za otroke iz socialno šibkih družin.

Beseda junak mu odlično pristaja, pa še rima se z njegovim priimkom, poleg tega je v vseh teh letih v očeh ljudi postal pravi junak, ki otrokom na obraz riše nasmehe. »Z ženo sva se nazadnje dobro nasmejala med pohodom ob žici, saj ljudje na cesti ne prepoznajo le mene in moje družine, temveč celo našega psa,« se zasmeji Miha, ki ga takšna pozornost prav nič ne moti, saj je rad med ljudmi, še raje pa zanje naredi kaj dobrega.

»To mi brez odlične ekipe z radia zagotovo ne bi uspelo. Naša terenska ekipa se je denimo v zadnjih letih razvila in oblikovala, akcija nas je še bolj povezala, najpomembnejše pa je to, da vsako leto povezuje ljudi po vsej državi,« čustveno doda simpatični radijski voditelj.

Zgodbe otrok ga ženejo naprej

Pred njim je nedvomno naporna akcija, o kateri pa še sam ne ve prav veliko, po navadi ga največja presenečenja čakajo ravno na poti. »Vem, da začnemo 1. junija, da bo akcija trajala deset dni in da jo bomo zaključili na Debelem rtiču. Ne vem pa, ali bom znova vozil kvadrocikel ali kaj drugega, tudi trase pravzaprav ne poznam,« nam je zaupal voditelj, ki pa je prepričan o eni stvari. »Vem, da se bomo imeli dobro, in vem, da bom spet trpel,« se zasmeji in hitro doda, da se za otroke splača stisniti zobe.

Pošljite SMS POMAGAM1 ali POMAGAM5 na 1919, če pa želite donirati več, lahko poljuben znesek nakažete sem:

USTANOVA RADIO 1 (ENA) – FUNDACIJA PREPROSTO BLIZU

NASLOV: Stegne 11b, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 6000 0000 0498 554 (LON, d.d.)

KODA NAMENA: CHAR (Dobrodelno plačilo)

NAMEN: Deželak Junak 2022

»Oni in njihove zgodbe me ženejo naprej, prav zato to počnem. Lani smo z rekordnim zneskom v višini več kot 800.000 evrov na morje odpeljali več kot 2500 otrok,« je ponosen in potihoma upa, da bodo letos postavili nov rekord. Na poti bo znova srečal stare znance, prijatelje in številne znane Slovence in Slovenke, prav tako bo spoznal nove ljudi in spet dokazal, da ga je eno samo srce.

Srečen, ko se ga stvari dotaknejo

Zato ga imajo ljudje radi, ker je odprt, iskren in rad pokaže čustva, ki se jih številni moški sramujejo, saj zmotno menijo, da se za moškega ne spodobi, da bi zajokal.

»Čustev ne moreš hliniti, moški jih kvečjemu zadržujejo zase. Ne vem, zakaj zmotno menijo, da morajo biti ves čas pokončni, in dajejo ljudem občutek, da so nezlomljivi. Jaz sem na primer srečen, ko se me stvari dotaknejo ali se mi zgodi kaj lepega. Solz ne zadržujem in se jih ne sramujem,« je iskren Miha, ki ga zgodbe otrok iz socialno ogroženih družin vedno ganejo v dno srca.

»Ta akcija je del mene, moje družine in seveda tudi moje radijske družine. Vesel sem, da znamo v ljudeh zbuditi dobrodelnost in srčnost. Vsak evro šteje, če pa ga kdo ne more nakazati, ga pač ne more, dovolj je že, da se pogovarjamo o akciji ali pa, da nam ljudje potrobijo na poti!« se svoje nove dobrodelne dogodivščine veseli dobrodušni junak.

