Miha Deželak: poletel je s planiške velikanke

POMAGAM5 na 1919

Drugega junija se je začela sedma dobrodelna akcija Radia 1 Deželak Junak. Voditeljse je pognal na pot po Sloveniji, ki jo bo prekolesaril v desetih dneh. Njegov letošnji start je bil nepričakovan in več kot spektakularen, saj so ga sodelavci odpeljali pod planiško velikanko, kjer ga je čakalo to, na kar se je pripravljal zadnjih nekaj tednov.je oznanil, da se bo moral v dolino spustiti po ziplinu, in ker je Deželak superheroj, je pogumno stopil na vrh zaletišča in se pognal v dolino. Po fantastičnem spustu sta ga v dolini pričakaliin, ki sta ga popeljali do njegovega vozila – kvadrocikla.»Super, želja se mi je izpolnila, to je moj kvadrocikel. Pripravljen sem na pot, uspelo nam bo! Jaz bom napel vse moči, da čim več otrokom omogočimo počitnice na morju,« je dejal Deželak, njegov sinpa si je zaželel, da letos Slovenija zbere milijon evrov. Voditelj se bo vsekakor potrudil, junaki pa smo lahko vsi, tako da pošljemo sporočilo POMAGAM5 na 1919.