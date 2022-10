Miha Brajnik: najprej je razmišljal, da bo politolog

Miha Brajnik je odličen igralec in komik. Le redki pa vedo, da se je najprej vpisal na študij politologije na fakulteti za družbene vede, vzporedno pa je še igral v gledališču. »Ko sem razmišljal, kaj mi je ljubše, sem prišel do zaključka, da če si igralec, se vsako jutro zbudiš s čisto vestjo po tistem, kar si počel prejšnji večer. Kot politik tega ne bi mogel, kajti če imaš vsaj kanček čiste vesti, kot politik ne moreš mirno spati. Zato sem opustil misel na politologijo in se usmeril v kulturo,« pove Miha, ki je odličen igralec in režiser.

»Če imaš vsaj kanček čiste vesti, kot politik ne moreš mirno spati.«

Trenutno ga boste lahko gledali v kar dveh filmih, prvi (Gajin svet 2) se že vrti, drugi (Pr'Hostar 2 ‰) še prihaja, Miha pa tudi igra v Špas teatru, dela skeče za oddajo Kaj dogaja? in V petek zvečer. Ker je malce vraževeren, pri velikih in novih projektih nosi posebne spodnjice za srečo. Podaril mu jih je prijatelj, ki jih je kupil med potovanjem po Španiji, saj je Miha velik navijač nogometnega kluba Barcelona. Hudomušni igralec pa se pošali, da jih ne sme preveč nositi, da se ne bodo prehitro obrabile. Potem bi potreboval nove, a verjetno ne bi imele takšnega učinka.