Mia Threapleton se je rodila v Londonu in bo letos dopolnila komaj 25 let, a že postaja ena najprepričljivejših mladih igralk, kar zdaj dokazuje s prelomno vlogo v filmu Wesa Andersona Feničanska spletka, ki si je v Cannesu na filmskem festivalu prislužila osemminutni stoječi aplavz. Mia se je rodila 12. oktobra 2000 z oskarjem nagrajeni igralki Kate Winslet in režiserju Jimu Threapletonu, vendar je odraščala daleč stran od medijskih žarometov, saj so starši poskrbeli, da ni bila izpostavljena običajnemu življenju bogatih in slavnih. Kot otrok se je spopadala z disleksijo in pravi, da se je s...