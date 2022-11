Mia Guček: v tretje gre rado

Primorska glasbenica Mia Guček je letos najprej nastopila na Emi, nato na Melodijah morja in sonca, minulo soboto pa ji je končno uspelo zmagati na Popevki s skladbo Nove slike.

»Ko so me kot dveletno punčko vprašali, kaj boš pa ti, ko boš velika, sem vedno odgovorila: pevka in plesalka. Starši so me pri petih letih vpisali v glasbeno šolo, na klavir. Že zelo zgodaj me je zamikalo tudi petje, s katerim me je spoznal moj stric Miran Fakin. Prvi uspehi na glasbenem področju so se začeli kazati v začetku osnovne šole. Bila sem večkratna regijska, državna in mednarodna prvakinja v klasičnem klavirju, pozneje pa sem bila na Akademijo za glasbo sprejeta kot najboljša kandidatka leta s sto možnimi točkami.

Mio poleg glasbe zanimajo tudi moda, arhitektura, gledališče.

Za vse te uspehe je bilo treba trdo delati in se marsičemu odreči, so mi pa dali motivacijo, da nadaljujem v glasbeni smeri,« pripoveduje glasbenica, ki je študirala v Nemčiji, kjer se ji je tudi ponudila priložnost v velikem šovu o talentih. Vendar se je vrnila v Slovenijo, od koder zdaj gradi kariero v tujini.