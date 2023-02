Mia Guček toži Mac Award Ceremony

Konec januarja je bilo v Beogradu zelo slovesno. V srbsko prestolnico so se zgrinjali številni glasbeniki iz vse nekdanje države, saj so v Štark Areni podeljevali nagrade za najboljše skladbe na področju nekdanje skupne države. Med nominiranci je bila tudi primorska glasbenica, koprska pevka in zmagovalka lanskih Melodij morja in sonca Mia Guček, ki je za svojo skladbo Independiente prejela kar največje število glasov.

»A to ni zadostovalo za nagrado. Nagrado je prejela drugouvrščena srbska pevka Anđelina. To se mi ne zdi prav, z mojimi podporniki smo nad situacijo naravnost zgroženi. Zato sem se odločila, da zadevo rešim po pravni poti,« pravi odločna temnolaska, ki ima veliko glasbenih izkušenj iz tujine, saj je zelo uspešno nastopila na nemškem šovu, v Švici pa ima celo svojo glasbeno založbo.