Že na vhodu je zadišalo po čokoladnem ajdovem kolaču, ki ga gostiteljica najraje speče za svoja srčka, moža Dejana in sinčka Marlona. Povabili so nas v svoj z ljubeznijo napolnjen dom, kjer živijo umirjen družinski vsakdan. Kar se danes zdi samoumevno, je bilo še lani božji dar, da so lahko skupaj sedeli za mizo in v smehu pojedli kosilo. Pet let je trajala kalvarija voditeljice, brez katere je na televizijskih zaslonih zazevala praznina. Temne kodre je sinko podedoval po prelepi mamici. FOTO: Dejan Nikolić Skoraj štiristo strani O najhujši osebni bitki je obsežno zapisala v knjigi na skora...