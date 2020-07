Metka Albreht v sanjski formi pri 45

Če bi vam kdo v rani mladosti obljubil, da boste na pragu polovice stoletja videti kot tale mačka na fotografiji, bi v hipu podpisali pogodbo. Toda besede in podpisi niso dovolj za dosego takšnih ciljev, kajtise je že rodila z lepotnim genom.Poleg tega je vseskozi vestno vzdrževala mladost s prehrano, telesnimi aktivnostmi in ljubeznijo do življenja. Vsakdo, ki jo pozna, vam bo zatrdil, da je ena najbolj pozitivnih, nasmejanih, vedrih oseb. Njena prisotnost v hipu razsvetli prostor in ga napolni z nalezljivo energijo, od katere boste kipeli še preostanek dneva. Poleg tega, da je odlična stilistka, je predvsem ženska v polnem pomenu te besede, kar se opazi že na prvi pogled. Prav danes, na zadnji dan julija, je ta krasotica dopolnila 45. leto svojega nadvse zanimivega življenja. Spoznali smo jo kot eno prvih zmagovalk tekmovanja za miss Slovenije, ki je razblinila predsodke o stereotipnih misicah in dokazala, da pristna lepota nikoli ne zbledi, če se za njo skrivajo talent, predanost in karakter. Vse najboljše, draga Metka, da bi nas še naprej navduševala, spodbujala in lepšala ta svet.