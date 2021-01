Meta po sijajnem tretjem mestu na Zlati lisici, ki so jo prestavili v njeno domačo Kranjsko Goro, ni imela časa za proslavljanje odličnega rezultata. »Po tekmi smo spakirali in šli v San Vigilio na Kronplatz v Italijo, kjer sem imela v ponedeljek že treninge in me ob koncu tedna čaka nova tekma. S seboj imamo tudi ohlajeno penino, da nazdravimo, če se bo le pokazala priložnost,« pove lepa svetlolaska, ki se hitro znajde in prilagaja novim razmeram. »Ves čas je treba biti hitro pripravljen in spreminjati načrt. Ves čas spremljamo, katera smučišča se zapirajo in katera odpirajo...