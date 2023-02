Menda postajajo vse bolj vsakodnevna téma. In se sprašujem ... Koliko stane prijaznost? Preprost 'dober dan' mimoidočim, nasmeh neznancu, v zgornje nadstropje prinesena drva starejši sosedi, očiščeno parkirišče, spuščanje avtov v koloni, prepuščanje vrste v trgovini, ko se nekomu res mudi, topla beseda človeku v stiski, objem podpore, poslušanje brez pametovanja ... Koliko stane potrpežljivost? Do sebe in drugih. Koliko stane pogum? Pa ljubezen? Zaupanje? Skrbnost? Toplina? Koliko stane igrivost? Spontanost? Kakšna je cena iskrenosti? Koliko bi odšteli za jasnost? Koli...