Met Gala 2023: Ekstravaganca Karla Lagerfelda (FOTO)

Najpomembnejši modni dogodek se vsako leto odvije prvi ponedeljek v maju, ki je letos padel na 1. maj. Od leta 1995 je glavna dirigentka dogodka Anna Wintour, ki vsako leto dobi sogostitelje, letos so bili to Penélope Cruz, Michaela Coel, Roger Federer in Dua Lipa. Z letošnjo temo so se poklonili velikemu mojstru, saj je bil naslov Karl Lagerfeld: Linija lepote, zato ni presenetila pogosta kombinacija črno-bele in vintage Chanelovih oblek.

Varnostno zapeta Čudovito je, ko se ena modna hiša pokloni drugi. Ravno to storili pri Versaceju, in sicer z obleko, ki je spominjala na Chanel, z varnostnimi zaponkami, ki smo jim prvič namenili pozornost na Liz Hurley, tokrat pa jih je nosila Anne Hathaway.

Konstelacija Ena od sogostiteljic je s seboj pripeljala vse vesolje. Michaela Coel je navdušila v obleki hiše Schiaparelli, na kateri je bilo 130 tisoč kristalov.

Ognjena Salma Hayek Pinault je prišla kot utelešenje ognja v Guccijevi obleki s čipko spredaj in umetelnimi bisernimi 'rokavi'.

Chanelova nevesta Tudi Penélope Cruz se je morala izkazati kot sogostiteljica, zato je oblekla vintage Chanelovo obleko, v kateri je bila videti kot nevesta.

Ljubljenka To je res leto Michelle Yeoh. Igralka, ki je pri 60 letih naposled deležna spoštovanja, ki ga zasluži, vključno z oskarjem, je dokazala, da je pravi model za Karlove lastne kreacije, saj je nosila oblačila iz njegove modne hiše.

Vintage izbor Jagodni izbor zmagovalk vintage kolekcije ne bi bil popoln brez Nicole Kidman, ki je oblekla obleko, ki jo je nosila v ikoničnem oglasu za Chanel No. 5 (2004), Naomi Campbell, ki si je nadela čudovito srebrno-rožnato satenasto kombinacijo (2010), Margot Robbie, ki je oblekla obleko, ki jo je na modni pisti nosila Cindy Crawford (1993), in Giselle Bündchen, ki je na svoj prvi Met Gala kot ločenka prišla v Chanelovi poročni obleki (2007) z najlepšim dodatkom – širokim nasmeškom.