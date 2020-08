Mesec dni na počitnicah

»Čez noč smo zaprli vrata šole.«

Nekdanja plesalka in šefinja plesne šole Plesna zvezdaje letošnjo pomlad preživljala zelo zahtevno obdobje. »Čez noč smo morali zapreti vrata šole. Držala sem se navodil, varnost je na prvem mestu in nisem želela nikogar ogrožati. Ko je bilo dovoljeno, smo se vrnili v dvorane, nadoknaditi pa smo morali odpadle tečaje. Zato sem se toliko bolj veselila letošnjega dopusta.Z možemin s sinomimava avtodom in podali smo se na enomesečne počitnice. Šli smo v kamp na enem od hrvaških otokov. Skoraj vso hrano smo imeli s seboj, tako da smo se minimalno družili s preostalimi, pa tudi sicer smo se bolj držali zase,« je povedala Katarina.Na dopustu si je dodobra spočila, enako tudi Damjan, ki lani sploh ni bil na počitnicah. Zakonca sta imela tudi veliko veselja s svojim štiri in pol leta starim sinom, ki je prava mala ribica in je na morju tudi samostojno splaval. Zdaj pa že pridno trenira.