Meša svoj gin in buri domišljijo

Simpatični Ajdovec je otrok narave.

Takole je Franko poziral ob steklenici svojega domačega gina.

Obraz resničnostnih šovovje eden tistih moških, ki ves čas burijo žensko domišljijo. Fotografije, ki jih ta simpatični Primorec objavlja na svojem profilu na instagramu, so na prvi pogled sicer nedolžne, a se Franko očitno ne zaveda, da s svojimi mišicami in izklesano postavo vznemirja dekleta in ženske po vsej Sloveniji.Med drugim je objavil fotografijo, na kateri njegovo premoženje zakriva le mreža, s katero vneto čisti bazen, Franku pa se ob tem po glavi mota le ena misel – da je sezona že odprta! Sezona za kopanje v bazenu, očitno, saj postavni pevec nima časa za neumnosti, še izvemo. Med drugim ta podjetni Primorec, ki mu na instagramu sledi skoraj 40.000 ljudi, pripravlja prav poseben projekt, na katerega je izjemno ponosen. Franko se je namreč podal v podjetniške vode, njegov izdelek pa bo kmalu ugledal luč sveta.»Pridelal sem svoj gin tonik. Čeprav kot človek, ki prisega na šport in zdravo življenje, redko pijem alkohol, pa menim, da mora biti ob izjemnih priložnostih pijača vrhunska,« pravi Franko, ki je odraščal na podeželju, zato mu je pridelava vina in drugih domačih dobrot izjemno blizu. Od tod tudi navdih za njegovo prvo pijačo.Dodaja, da gre za mešanico okusov, v katerih se bosta srečali Dalmacija in Vipavska dolina, simpatični Ajdovec pa kljub številnim oboževalkam, ki so navdušene nad njegovo postavo in simpatično sramežljivostjo, ki mu je na prvi pogled ne bi pripisali, priznava, da je še vedno samski. »Tiste prave še vedno nisem srečal,« še prizna. Mi pa smo prepričani, da se bo zagotovo kmalu našla tista, ki bo omrežila njegovo srce.