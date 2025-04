Meryl Streep: Spustite in se ne zapletajte … s težavnimi ljudmi (Suzy)

»Pustite, da se stvari zlomijo – nehajte se tako močno truditi, da jih ohranite zlepljene skupaj. Pustite, da se ljudje ujezijo. Pustite, da vas kritizirajo – njihova reakcija ni vaš problem. Pustite, da vse razpade, in se ne obremenjujte s tem, kaj sledi – kam boste šli, kaj boste storili. Tisto, kar je namenjeno, da bo odšlo, bo odpadlo v vsakem primeru. Kar je namenjeno, da ostane, tudi bo. Vse, kar se konča, vedno naredi prostor za nekaj novega – to je univerzalno načelo. In nikoli ne mislite, da ni ostalo nič dobrega več za vas. Morate se samo nehati oklepati tistega, kar mora oditi,« je dejala Meryl Streep.

Njene besede vam lahko pomagajo ob življenjskih prelomnicah, ko spuščate staro in vas je tega strah.