MERKURJEV OBRAT
Merkurjev obrat: Učimo se biti mehki v bojih (Suzy)
Merkur se je končno obrnil v direktno gibanje na 4. stopinji leva. To je, kot da se razprši meglica, ki je prekrivala robove našega razumevanja. Misli, ki so teden za tednom krožile po notranjih orbitah dvoma, tišine, ponavljanja, se zdaj počasi zlagajo nazaj v stavek. V vprašanje, odgovor in predvsem – v odločitev.
Odpri galerijo
Celoten članek je na voljo le naročnikom.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.
Obstoječi naročnik? PRIJAVITE SE
Predstavitvene informacije
Komentarji:
08:59Trumpovo pomembno sporočilo pred srečanjem s Putinom: »Ne bo se igral z mano. Čez nekaj minut bom vedel ...«
08:32Od otroštva v Sloveniji do Bele hiše: tako je umetna inteligenca prikazala življenje Melanie Trump
2.Poslanec, ki ima veliko povedati o Romih, objavil tak posnetek: »Ne vem, zakaj si rinil v parlament« (VIDEO)