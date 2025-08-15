MERKURJEV OBRAT

Merkurjev obrat: Učimo se biti mehki v bojih (Suzy)

Merkur se je končno obrnil v direktno gibanje na 4. stopinji leva. To je, kot da se razprši meglica, ki je prekrivala robove našega razumevanja. Misli, ki so teden za tednom krožile po notranjih orbitah dvoma, tišine, ponavljanja, se zdaj počasi zlagajo nazaj v stavek. V vprašanje, odgovor in predvsem – v odločitev.
Fotografija: Ko srce najde svoj glas, tudi resnica najde pot domov.
Ko srce najde svoj glas, tudi resnica najde pot domov.

Shana Flogie, FOTO: Getty Images
15.08.2025 ob 09:00
Shana Flogie, FOTO: Getty Images
15.08.2025 ob 09:00

Od 18. julija, ko se je Merkur ustavil na 15. stopinji leva in se obrnil retrogradno, smo vstopili v notranji teater, kjer so nas stare ideje obiskale kot duhovi. Besede, ki niso bile izrečene. Pogovori, ki so obviseli v zraku. Ideje, ki so hotele nazaj naš oder. Vse to je na tapeti zdaj, ko se je Merkur spet premaknil v direktno smer. A naj vas njegov premik ne zavede, saj še vedno potuje po poretrogradni senci, kar pomeni: kar je bilo povedano, se bo moralo zdaj uresničiti. Kar je bilo mišljeno, potrebuje izvedbo. Kar smo zaznali, se želi izraziti. Ne bojte se Ker se vse to dogaja v levu,...

Shana Flogie astrologija Suzy Merkur astro napoved astronapoved retrogradni Merkur

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

