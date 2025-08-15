Merkurjev obrat: Učimo se biti mehki v bojih (Suzy)

Od 18. julija, ko se je Merkur ustavil na 15. stopinji leva in se obrnil retrogradno, smo vstopili v notranji teater, kjer so nas stare ideje obiskale kot duhovi. Besede, ki niso bile izrečene. Pogovori, ki so obviseli v zraku. Ideje, ki so hotele nazaj naš oder. Vse to je na tapeti zdaj, ko se je Merkur spet premaknil v direktno smer. A naj vas njegov premik ne zavede, saj še vedno potuje po poretrogradni senci, kar pomeni: kar je bilo povedano, se bo moralo zdaj uresničiti. Kar je bilo mišljeno, potrebuje izvedbo. Kar smo zaznali, se želi izraziti. Ne bojte se Ker se vse to dogaja v levu,...