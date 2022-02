Doslej je pomagala že kar nekaj parom, da so uresničili svoje dolgoletno hrepenenje po otroku. Prav tako izvaja delavnice o spremljanju menstrualnega ciklusa, o bolečih menstruacijah ter predava o spolni vzgoji otrok in mladostnikov.

Priznam, da sem pred najinim intervjujem razmišljala, kaj naj vas vprašam, ker sem ena od tistih, ki svojemu menstrualnemu ciklusu ne posveča veliko pozornosti. Zakaj je torej pomembno, da ženske poznamo svojega?

Menstrualni ciklus je odraz ženskega zdravja. Njegovo spremljanje je najboljša preventiva ginekološkega in reproduktivnega zdravja. Tako lahko ženska s pravilnim in doslednim spremljanjem, beleženjem in vrednotenjem ciklusa enostavneje in hitreje opazi morebitne spremembe ali odklone od svojega običajnega ciklusa. To ji omogoča, da lahko pravočasno in pravilno poskrbi zase in postane bolj odgovorna za svoje ginekološko in reproduktivno zdravje.

Se vam zdi, da so ženske večinoma dobro seznanjene s potekom menstrualnega ciklusa?

Večina žensk se menstrualnega ciklusa zaveda le takrat, ko nastopi krvavitev – menstruacija. Pa vendar so pomembna dogajanja tudi v drugih fazah, vse tisto, kar se zgodi med dvema krvavitvama – obdobje po menstruaciji, plodno obdobje pred ovulacijo, čas ovulacije in poovulacijsko obdobje ali lutealna faza. Iz menstrualnega ciklusa lahko razberemo marsikaj, recimo: ali do ovulacij sploh prihaja, kako dolga je lutealna faza (če je prekratka, lahko pomislimo na pomanjkanje progesterona), kakšni so vaginalni izcedki (ti pokažejo, kakšno je hormonsko stanje, vaginalna flora ...) ...

V dobi, ko izgubljamo stik s svojim telesom, je zelo koristno spremljati menstrualni ciklus tudi zato, da lahko ženska oziroma par prepozna plodno fazo ciklusa in čas ovulacije. To je še posebno pomembno, ko se par odloči za spočetje.

Kako lahko ženska pravilno spremlja svoj menstrualni ciklus?

Če želi ženska menstrualni ciklus pravilno in dobro spremljati, se mora tega najprej naučiti, najbolje s pomočjo svetovalke. Tu ne govorimo le o štetju in preračunavanju dni menstrualnega ciklusa, ampak o doslednem spremljanju z opazovanjem, beleženjem in vrednotenjem vaginalnih izcedkov – krvavitve, luščenje epitelijskih celic nožnice, plodna sluz. Če želi ali to potrebuje, lahko menstrualni ciklus spremlja tudi z merjenjem bazalne temperature.

Kaj pa svetujete ženskam, ki imajo zelo boleče menstruacije – kako naj na naraven način ublažijo bolečine?

Najprej poskušamo ob dobri anamnezi razumeti, za kakšno bolečino gre. Upoštevati je treba tudi življenjski slog ženske. Zelo pogosto se prav v tem skriva razlog za boleče menstruacije. Pomemben dejavnik je način prehranjevanja in pomanjkanje določenih mineralov in vitaminov v telesu. Potem so tu še stres, spanje in telesna aktivnost. Pogosto z ženskami opažamo tudi, da je izvor menstrualne bolečine na čustveni ravni ali – če ubesedim malo drugače – gre za 'bolečino ženske duše', ki se izrazi v njenem najbolj ranljivem delu – v obdobju menstruacije. Z načrtom sprememb življenjskega sloga, ki ga sestavi sama ali ga sestaviva skupaj, je treba vztrajati vsaj tri mesece. Če ne že prej, se v treh mesecih že pokažejo rezultati sprememb.

Alison Kogoj je strokovnjakinja za naravne metode načrtovanja družine po Billingsovi metodi, zasnovala pa je tudi aplikacijo ABili.

Štirje ukrepi, ki pa jih zagotovo svetujem vsem ženskam z bolečimi menstruacijami, so: gretje maternice za boljšo prekrvitev, uživanje mešanice cimeta, kurkume in ingverja, ki imajo protivnetni učinek, redno vsakodnevno uživanje magnezija in počitek vsaj prva dva dneva menstruacije.

Ste licencirana svetovalka za naravno plodnost in učite Billingsovo metodo. Kako poteka učenje omenjene metode?

To je metoda za naravno uravnavanje rojstev. To pomeni, da ženska spremlja svoj menstrualni ciklus, par pa v svoji spolni praksi uporablja pravila Billingsove metode, ki narekujejo, kdaj v prvi fazi ciklusa imeti spolne odnose glede na to, ali si par želi doseči zanositev ali se ji želi izogniti oziroma jo odložiti. Pri slednjem ne potrebujeta nobene oblike hormonske ali mehanske kontracepcije. Ta pravila naredijo metodo visoko zanesljivo pri doseganju oziroma odlaganju zanositve. Toda to ni tisto, kar v pogovoru dostikrat slišimo, da se pari in ženske ravnajo 'po luni'.

Učenje metode traja od štiri do pet mesecev. Zajema teoretični in praktični del, ki vključuje učenje pravilnega spremljanja menstrualnega ciklusa, praktično poučevanje glede uporabnosti metode ter celovit pregled zabeleženih ženskih ciklusov. Pari prejmejo dostop do e-gradiv, priročnik Billingsove metode, uporabo ABili aplikacije in tri individualne posvete. Učenje je individualno in je zasnovano tako, da odgovarja osebnim potrebam ženske ali para.

Zasnovali ste tudi svojo aplikacijo ABili. V čem se razlikuje od drugih aplikacij za izračun plodnih dni?

ABili aplikacija se od drugih razlikuje prav v tem, da plodnih dni ne izračunava. Menstrualni koledarji, ki jih danes najdemo v obliki aplikacij, so nenatančni in nezanesljivi, ker plodni čas in ovulacijo posameznice predvidevajo. Ne upoštevajo pa možnosti, da se ovulacija kdaj pojavi predčasno oziroma pozneje v menstrualnem ciklusu ali da recimo sploh ne nastopi.

Ženska mora sama prepoznati in določiti posamezno fazo ciklusa, plodno obdobje in čas ovulacije, tega pa se je najprej treba naučiti. ABili aplikacija je prostor beleženja tega, kar ženska v svojem ciklusu opazi in zazna, potem pa tudi s pomočjo ustreznega simbola ovrednoti, v kateri fazi je trenutno – gre za plodno ali neplodno obdobje menstrualnega ciklusa. Telo nam samo pokaže znake, ki se jih ženska lahko nauči prepoznavati.

Od kod izvira vaše zanimanje za poznavanje menstrualnega ciklusa in težave z zanositvijo? Je morda povezano z vašo osebno izkušnjo?

V srednji šoli sem se ob propagandi hormonske kontracepcije vprašala, ali je to res edina in najboljša rešitev. Kmalu zatem sem čisto slučajno slišala za naravne metode načrtovanja družine in to področje sem začela z zanimanjem raziskovati.

Iz te teme sem na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani tudi diplomirala, po diplomi sem se vpisala na izobraževanje za učiteljico Billingsove metode v Avstraliji. Tam smo med izobraževanjem lahko večkrat slišali, da so še pred 10, 15 leti nazaj metodo večinoma učili pare, ki so želeli zanositev na naraven način odlagati, zadnja leta pa se na svetovalce obrača vse več parov, ki imajo težave pri doseganju zanositve. Tako se je v praksi kmalu izkazalo tudi pri meni. Pravzaprav sem morala tudi sama začeti odgovarjati na aktualne potrebe in izzive žensk in parov.

Kako pa pomagate ženskam, ki imajo težave z zanositvijo?

V prvi vrsti naučim ženske, da znajo prepoznavati, kaj jim sporoča njihovo telo. Pomembno je, da lahko delam z obema partnerjema, da lahko slišim in poučim tudi moške. V prvi vrsti me zanima menstrualni ciklus ženske: kaj opaža, zanima me tudi, kaj kažejo medicinske preiskave, če so bile opravljene. In kako je z moško plodnostjo, kakšen je njun življenjski slog, kako se počutita v partnerskem odnosu. Par vedno obravnavam individualno in celostno.

