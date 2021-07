Melita na pomoč: Vrhunec za vsako ceno

Danes bomo jemali seks, orgazme in hormone sreče. Ste pripravljeni? Ko se namreč pogovarjam s pari in posamezniki, zlasti damami, naletim na vprašanja o orgazmu, vrhuncu ali mali smrti, kot ga poetično imenujejo Francozi. Ga res potrebujemo? Kako ga začutimo? Ali moram vedno priti do vrhunca? Ali je res konec odnosa, ko še njemu pride, če mu sploh? Zdi se mi, da sta ustvarjeni ogromna fama in drama okoli spolnega vrhunca. Ali je res cilj intimnosti, ljubljenja, objemov, strastnih poljubov, da se dva združita in se trudita doživeti ta veličastni O? To je kot nekakšen sveti gral zaključka seksa...