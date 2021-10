Začelo se je novo študijsko leto in veliko novih brucev je na srečo tudi fizično sedlo v hrame visokošolskih poslopij. Gledam mlade ljudi v središču mesta, zvedave in lepe, zanimive in malce zmedene. Se sami spomnite svojih prvih študentskih dni? Novi časi so prinesli nove izzive in seveda tudi nove prilagoditve. Nekateri študentje imajo še vedno predavanja prek spleta, drugi lahko osebno vstopajo na fakultete. Skupni imenovalec je, da si želijo novih znanj, veščin, izkušenj in zaključiti študij v upanju in želji, da si bodo tako tlakovali pot v uspešen in finančno zadovoljujoč posel, službo ...