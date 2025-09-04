Melita, na pomoč: šola je tu (Suzy)

September je tu, s tem se za mnoge šolarje začne vstop v šolska poslopja. Nekateri komaj čakajo, da se spet družijo, klepetajo s sošolci in sošolkami in vsrkavajo novo znanje. Drugi so v stiski, ne počutijo se dobro v šolskih klopeh, a njihovih notranjih bojev običajno ne opazimo. Pa četudi vemo kot starši, da našemu otroku učenje ne gre ravno briljantno od rok oziroma možgančkov, ni druge, kot da ga pripravimo na novi šolski krog, ki traja deset mesecev.

Vedno poudarjam pomen učiteljev in učiteljic, ki se trudijo s predajanjem znanja, veščinami komunikacije, pogosto so mirovni posredniki, ko v razredni skupnosti pride do nesporazumov, in rešujejo konflikte tudi z vseprisotnimi, pogosto helikopterskimi starši. Naloženih imajo veliko obveznosti, njihova odgovornost je izjemna, zato tudi v tem svojem razmišljanju pozivam starše, naj to cenijo.

Predvsem je res pomembno, da pred otrokom o njegovih učiteljih in učiteljicah govorijo spoštljivo in z mero upoštevanja učiteljeve avtoritete. Zakaj je to pomembno? Ker tako tudi na otroka prenašate odgovornost, da je vloga učitelja ali učiteljice v šolskem in učnem procesu pomembna, da nosi s svojim poklicem tudi poklicno avtoriteto, ki naj jo vaš otrok upošteva in spoštuje. V odraščanju in pozneje kot odrasla oseba se bo srečeval z avtoritetami in menim, da je primerno, da jih zna upoštevati.

Včasih se zgodi, da se kot starši ne strinjamo z določenim postopkom ali ravnanjem učitelja ali učiteljice do našega otroka. Takrat pojdite do določenega pedagoga in se iskreno, spoštljivo in umirjeno pogovorite ter povejte lastno mnenje, a seveda tudi prisluhnite njegovim ali njenim argumentom. Skupaj poiščite novo oziroma drugačno strategijo, kako se v bodoče izogniti neprijetnim situacijam. Vaš dogovor seveda prenesite tudi otroku in mu razložite, zakaj hočete, naj bo v bodoče bolj pozoren na navodila. Kajti v šolskem prostoru in pri učnem procesu veljajo določena pravila, pa tudi – upam, da – bonton. Seveda ste starši prvi, ki ga uporabljajte, da ste s tem zgled otroku in ga uporablja tudi sam.

Vem, od staršev v Svetovalnici pogosto slišim pritoževanje nad količino snovi, ki jo morajo otroci predelati. Verjamem, da je naporno, ko sedite z enim in drugim otrokom po cele popoldneve in se učite snov, ki naj bi jo otrok sam znal in zmogel obvladati.

Nekako se mi zdi primerno, če je že treba, da morebiti prvo triletko pokažete otroku, kako naj se uči, kdaj naj si vzame odmor, da vztrajnost prinaša rezultat in dobre ocene, da ga korigirate, ko prinese narejeno domačo nalogo. Poskusite sčasoma vse več odgovornosti prelagati na otroka, da ga s tem pripravite na vedno bolj samostojno delo. Naj bo učni uspeh njegovo zadovoljstvo in s tem krepitev veščin in kompetenc njegovega pristopa k doseganju rezultatov.

Življenje bo otroka vedno premetavalo in od nas, staršev, se mi zdi zdravo in ljubeče, da otroku v varnem okolju omogočimo, da predela tudi poraze, torej slabe ocene. Ker ne boste vso večnost in življenje stali za otrokom, ki z leti odrašča. Če mu boste stali ob strani, tudi ko bo neuspešen pri kakšnem predmetu, ter mu pokazali, da je za vas še vedno vreden in da se bo z več učenja tudi prikopal do boljše ocene, se bo naučil, da poraz in neuspeh ne pomenita konca sveta, temveč sta le faza v krepitvi zavedanja, da so problemi in slabe ocene za to, da jih premaga.

Vse to velja tudi za odrasle posameznike, kajne? Včasih nam je težko, ko doživimo neuspeh, smo jezni ali nemočni. Vse to je pričakovano in zdravo. Pomembno je, da se iz vsakega poraza naučimo, kako se povzpeti do uspeha. Otrok nas pri tem opazuje. In se od nas uči, posnema naše strategije. Bodimo mu zdrav zgled. *