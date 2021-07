Melita na pomoč: Preventiva

Pregovor pravi, da je preventiva boljša kot kurativa. Se pravi, da je bolj pametno, da poskušamo vnaprej preprečiti, da bi kaj šlo po zlu, kot potem zdraviti, ko pride do bolezenskih, torej patoloških stanj. Zdi se mi, da se tale rek uporablja predvsem glede fizičnega zdravja, da pač pazimo, kaj jemo, koliko se gibljemo, koliko spimo, da ne kadimo in ne pijemo alkohola itd. Sama pa ga uporabljam tudi za ozaveščanje parov o partnerskih odnosih. Ravnajmo preventivno, tako se bomo počutili videne, slišane, ljubljene, poseksane, spoštovane in cenjene. Tudi počutje, ki je posledica bolj ali manj z...