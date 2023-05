Popolnoma pretresena sem zadnje dneve, ko spremljam novice iz nam bližnje države, s katero imamo veliko dobrih povezav. Navsezadnje sem tudi sama sorodstveno povezana z Beogradom, saj imam svoje najlepše otroške spomine vezane na dolge počitnice pri babici in dedku, tetah in stricu, ki so me tam vsi razvajali in imeli zelo radi. Še vedno se odpravim k tetam v ljubi Beograd, kadar potrebujem močno brezpogojno ljubezen, ki mi jo, četudi ostareli, še vedno dajeta. Mladi niso izgubili sočutja, srčnosti in sodelovanja. To smo zdrobili odrasli in mladi so to prejeli kot res težko popotnico. Zavedaj...