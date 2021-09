Melita na pomoč: Otroci z močno voljo

Iz prve roke vem, da so to intenzivni, močni otroci, ki v sebi nosijo jasno začrtano vodilo, kaj dovolijo glede poseganja v svojo avtentičnost in kje se uprejo takoj. V časih, ko sem se kot mama soočala z velikim številom odločnih ne svoje hčerke, še ni bilo na voljo toliko kakovostne in izčrpne literature kot sedaj. Pravzaprav se je v časih, ko je bila deklica, internet šele počasi prebijal v naša gospodinjstva in smo se prek dostopa do neskončnega polja informacij učili, da je svet okoli nas ogromen. »Mami, oprosti, da sem bila fejst naporen otrok, in hvala ti, da si to razumela, jaz sem tak...