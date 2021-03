Melita na pomoč: ne morem več

Dobim pismo neznane gospe, ki se začne tako: »Draga gospa Melita, ne morem več ...« Opiše partnersko situacijo, ki že leta ni rožnata, kaj rožnata, porazna in boleča je! Dala mi je dovoljenje, da z nekaj spremembami objavim njeno razmišljanje. Oba sta mojih let, se pravi nekaj čez petdeset, sin je odrasel in živi s punco na svojem, onadva pa živita v lepi hiški s čudovitim zen vrtom, a ju to ne osrečuje. Imata svoje podjetje, v katerem sta delala zadnji dve dekadi, a si je sčasoma mož začel jemati večji del zaslug za poslovni uspeh. Ona je bila njegova desna roka, vodila je p...