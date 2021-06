Melita, na pomoč: Ljude se ženejo, delajo, ne upajo počivati

Namenoma nočem uporabiti termina 'izgorelost', a kot opažam, je tega veliko. Mogoče se kdo vpraša, kako se lahko v današnjih časih dogaja, da kdo pade v izgorelost, a verjemite mi, da se s tem ukvarjam vedno več, pa četudi je marsikdo vse leto delal od doma in mu je bilo baje tako lažje in preprosteje. Dejstvo je, da je bilo delo treba opraviti. Da posameznik pride v začetno fazo izgorelosti, morajo biti izpolnjeni določeni pogoji, ki pa so se oblikovali že v zgodnjem otroštvu prizadete osebe. Večinoma so bili v njeni primarni družini noro delavni, venomer se je delalo, nikoli počival...