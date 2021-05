Melita na pomoč: Ko moški ne pove

Nabralo se je nekaj partnerske snovi, da jo delim z vami. Tokrat se posvetimo temu, kako številni moški ne znate, ne zmorete ali pa se sploh ne spomnite, da bi svoji dragi kdaj povedali, kaj čutite do nje, kaj vam je zelo všeč na in v njej kot osebnosti in da ste srečni, da z njo delite svoje življenje, ter ste ji iskreno hvaležni, da je rodila vajine otroke. Kako naj ženska ve, da jo ima njen moški rad, če tega ne sliši, iz njegovih dejanj pa tega ne zna razbrati? Žal opažam, da so naši moški kar močno odtujeni od svojih čustev. Ja vem, tole je za marsikaterega moška misija nemogoče. A ni to...