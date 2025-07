Melita, na pomoč: Kako naj odpustim prevaro? (Suzy)

Zadnje čase se srečujem z več podobnimi zgodbami in želim z vami deliti povzetek teh. Vse pripovedi imajo nekaj skupnih imenovalcev, in sicer mi svojo bolečino pripovedujejo starejše gospe, ki so že upokojene, a dejavne. Nekatere še vedno pomagajo občasno delati v družinskem podjetju, druge imajo veliko aktivnosti, ukvarjajo se s hobiji, za katere prej niso imele časa. Vnučki jih osrečujejo. Vsem je skupno, da so pred nedavnim odkrile moževo nezvestobo. Ena od gospa je postala pred kratkim vdova in je prišla v Svetovalnico, ker je v zapuščini pokojnega moža odkrila njegovo dolgoletno dopisova...