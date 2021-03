Melita na pomoč: Bolečina moškega

Ker vem, da našo odlično Suzy berejo tudi moški, pogosto malo na skrivaj, češ da njih take vsebine ne zanimajo, a vem, da jih, bom tokrat opisala prirejeno zgodbo gospoda, starega nekaj čez 60 let. Zgodba nosi pomembno sporočilo za vse nas, predvsem mlajši se dajmo zamisliti. Poročen je malo čez 30 let, žena je nekaj let mlajša, trije odrasli otroci so na svojem, je tudi že dedek. Pred dnevi mu žena pove, da ne more in ne želi biti več z njim. Šok! Zadelo ga je kot strela z jasnega. Menil je, da imata kar v redu odnos in zakon, z občasnimi obdobji prepirov, a kot pove, nič strašnega ali poseb...