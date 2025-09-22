Melani Mekicar: življenje je zabava (Suzy)

Velja namreč za eno tistih zvezd, ki rade dokumentirajo utrinke iz vsakdana in jih delijo s sledilci. Ne le kreativni projekti, tudi potovanja in obiski koncertov ter ljubezen do mode in vsega lepega se znajdejo v barvitem kolažu te razposajene Ljubljančanke.
Sporoča nam, da je treba uživati v vsakem trenutku in poskrbeti, da strast nikoli ne ugasne.
OBJAVE: 1.960
SLEDILCI: 40.777
SLEDI: 1.359
Počitniško sonce je pustilo vidne sledi.
Dvajset let je minilo hitreje, kot je upihnila pet svečk.
V Marku je našla idealnega partnerja.
Ob petkih zvečer se je družila z Blažem Švabom in vso Slovenijo.
Leta 2022 sta z Bojanom Cvjetićaninom vodila EMO.
Melani kot snežna kraljična
Morje in ples sta dve ljubezni, ki jo še vedno prevzameta.
Odkrivanje sveta je redno na urniku.
Raztegljiva in ljubezniva
Bratsko-sestrska naveza, ki je ne more nič omajati.
Instagramovi družini se je pridružila maja 2013, ko jih je štela komaj 13.