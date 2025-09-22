Melani Mekicar: življenje je zabava (Suzy)

Velja namreč za eno tistih zvezd, ki rade dokumentirajo utrinke iz vsakdana in jih delijo s sledilci. Ne le kreativni projekti, tudi potovanja in obiski koncertov ter ljubezen do mode in vsega lepega se znajdejo v barvitem kolažu te razposajene Ljubljančanke.

Sporoča nam, da je treba uživati v vsakem trenutku in poskrbeti, da strast nikoli ne ugasne.

OBJAVE: 1.960

SLEDILCI: 40.777

SLEDI: 1.359

Počitniško sonce je pustilo vidne sledi.

Dvajset let je minilo hitreje, kot je upihnila pet svečk.

V Marku je našla idealnega partnerja.

Ob petkih zvečer se je družila z Blažem Švabom in vso Slovenijo.

Leta 2022 sta z Bojanom Cvjetićaninom vodila EMO.

Melani kot snežna kraljična

Morje in ples sta dve ljubezni, ki jo še vedno prevzameta.

Odkrivanje sveta je redno na urniku.

Raztegljiva in ljubezniva

Bratsko-sestrska naveza, ki je ne more nič omajati.