Melani Mekičar: Najbolj v zenu se počutim ob morju

Simpatična voditeljica pa pred kamerami ni novinka, saj že od otroških let snema oglase, videospote, tudi kakšen kratek film se je že znašel vmes. Kdo je torej Ljubljančanka s prekmurskimi koreninami? Melani je zelo lepo ime. So se starši pri izbiri po kom zgledovali? Najlepša hvala. Mojim staršem, ki so ga izbrali, je bilo všeč, hkrati pa je po numerologiji sestavljeno iz številk, ki so srečne glede na moj rojstni datum. Ste Ljubljančanka, a menda s prekmurskimi koreninami. Premorete torej tudi kaj prekmurskega značaja? Do svojega četrtega leta sem živela v Murski Soboti, nato smo se ...