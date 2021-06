Melani Mekicar: čas za naraščaj, a ne za ceno kariere

Melani Mekicar je po ascendentu ponosna, samozavestna levinja, ki blesti pod žarometi. Sonce, njen vladar, je v kozorogu, kar ji dodaja poslovno žilico, ambicioznost, resnost in odgovornost. V 6. hiši dela, sodelavcev in projektov je, njegov dispozitor Saturn pa v 10. hiši, kar ji obljublja uspešno kariero, v katero bo veliko vlagala in se trudila zanjo. Da je Venera, vladarica kariere, odlično postavljena, ji pomaga, tudi pri sodelovanju s tujino. Merkur v hiši dela skrbi za veščine nastopanja, retorike, tekočo komunikacijo in denar, Neptun za karizmo, vizijo in navdih, Uran pa za nove ideje...