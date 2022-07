Sproščeni Sebastian Cavazza ustvarjal mehurčki za kolege

V Mestnem gledališču ljubljanskem pridno skrbijo, da so odnosi čim bolj sproščeni, k čemur veliko prispevajo skupna praznovanja osebnih praznikov in uspešni zaključki igralskih sezon.

Njihov slogan je 'naj se dan začne z nasmehom', temu pa so dodali še nekaj za sladkosnedneže in ljubitelje mehurčkov. Za osvežilni napitek je bil zadolžen Sebastian Cavazza, ki se je izkazal v vlogi natakarja, medtem ko je kolega Uroš Smolej vse vestno dokumentiral. Po številnih premierah in ponovitvah si je ansambel vendarle zaslužil malce odklopa, h kateremu se odlično podajo alkoholni hlapi, pa tudi kozarec vode za hlajenje ogretih grl.