Meh na mah: z bratom dvojčkom ustanovila ansambel Škof (Suzy)

Veselje je preraslo v resno delo in nastal je ansambel, ki je letos v Števerjanu osvojil prvo festivalsko nagrado. Aljaž Nagode je vodja in harmonikar ansambla Škof, v katerem poje njegova sestra dvojčica Teja Škof, člani so še basist in baritonist Štefan Čepon, kitarist Tim Majer, klarinetist Klemen Škof, trobentač Marcel Kavčič, bobne in diatonično harmoniko igra Urh Jarc.

»Z bratom Aljažem in sestro Petro, glasbeno pedagoginjo po poklicu, prihajamo iz vasice Žažar v občini Horjul. Vsem trem je bila glasba položena v zibelko,« pove 24-letna Teja.

Poje že od otroštva zelo rada.

Glasbene gene so podedovali po očetu Andreju, oba z mamo Uršo sta jih podpirala, zato so vsi trije obiskovali glasbeno šolo in že v otroških letih peli v zborih in cerkvenih korih, igrali v orkestrih in drugje. »Smo zelo povezana družina in praznovanja nikoli ne minejo brez glasbe in ljudskega petja,« pravi. »Doma smo vedno poslušali in igrali narodnozabavno glasbo. S sestro sva peli, brat naju je spremljal na klavirski harmoniki, ati na baritonu.«

Razširili v kvintet in začeli intenzivno vaditi

Z bratom Aljažem, Štefanom Čeponom in še enim kitaristom so ustanovili hišni ansambel Škof. »Tako smo se poimenovali, ker smo se veliko družili in igrali v istoimenski gostilni, v kateri je bilo vedno veliko mladih. Prišlo je obdobje koronavirusa, ko so mirovali, dve leti po epidemiji smo se razširili v kvintet in začeli intenzivno vaditi. Septembra pred tremi leti smo imeli prvi uradni nastop kot Ansambel Škof.« Na vse člane ansambla je zelo ponosna. Danes veliko nastopajo, imajo najboljše občinstvo, posneli so štiri lastne skladbe in se s prvega festivala julija v Števerjanu vrnili s tretjo nagrado. Čeprav veliko igrajo, noben nastop ni samoumeven. Odlično se razumejo in podpirajo, imajo podobne želje in cilje.

Teja pravi, da ima najboljšega moža na svetu.

»Moja trenutna prioriteta je sicer družina. Pred natanko dvema letoma sem se poročila, imam čudovitega moža Leona (po njem se piše Škof, op. p.) in sem mamica tri leta in pol starega Jakoba ter osem mesecev stare Julije. Leon je čudovit mož in oče, ki me zelo podpira na glasbeni poti. Čeprav so vaje in zlasti nastopi včasih naporni in terjajo veliko prilagoditev in dobro organizacijo, ponoči brez težav poskrbi za otroka, za kar sem mu in mu bom vedno hvaležna. Takih ne delajo več,« nam v smehu zaupa. Končala je zdravstveno fakulteto, smer delovna terapija, in je bila pred odhodom na porodniško zaposlena kot delovna terapevtka v domu starejših občanov v Horjulu.

Z možem Leonom imata sina Jakoba in hčerkico Julijo.

»Kam me bo pot zanesla po porodniški, ta trenutek še ne vem,« pravi mlada mamica, ki ji veliko pomeni, da jo družina občasno spremlja na nastopih. Mi smo jih videli in spoznali na festivalu v Števerjanu, kjer sta bila Jakob in Julija zelo razigrana. »Jakob vidno uživa v naših nastopih, veselje do glasbe že kaže tudi Julija. Upam, da tako ostane,« sklene pogovor simpatična Teja Škof.